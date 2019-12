Soprana Lacrimioara Cristescu, invitata in spectacolul Trubadurul de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Soprana Lacrimioara Cristescu, invitata in spectacolul Trubadurul…

Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 14 decembrie, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Trubadurul" de Giuseppe Verdi.



Regia, decorurile, costumele si luminile poarta semnatura lui Mario De Carlo. Asistent scenografie este Andreea Koch, Corul Operei Nationale Bucuresti a fost pregatit de catre Daniel Jinga. Asistent regie, Alex Nagy. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mihnea Ignat, in calitate de invitat.



Pentru aceasta reprezentatie, publicul spectator o va putea urmari pe soprana Lacrimioara Cristescu in rolul Leonora, in calitate de invitata a primei scene liricie…