Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Nobel a dezvaluit vineri noul amplasament din Stockholm al viitorului Centru Nobel, conceput pentru a gazdui majoritatea activitatilor sale, sperand astfel sa puna capat controverselor legate de locul destinat acestui spatiu cultural, informeaza AFP. In 2018, justitia suedeza a respins un prim…

- O explozie de origine necunoscuta s-a produs in noaptea de duminica spre luni intr-o cladire rezidentiala din centrul capitalei suedeze Stockholm. Nu au fost inregistrați raniți, iar cateva cladiri au suferit avarii in urma deflagrației.

- Ambasadorul Turciei la Stockholm, Hakki Emre Yunt, a anuntat ca nu va participa la ceremonia de decernare a premiilor Nobel din cauza scriitorului austriac Peter Handke, care a negat genocidul din Bosnia si Herțegovina si si-a exprimat cu fiecare ocazie admiratia pentru fostul lideri sîrb Slobodan…

- Scriitorul austriac Peter Handke, laureat cu Premiul Nobel pentru Literatura pe 2019, si poloneza Olga Tokarczuk, laureata pe 2018, au sustinut sambata "o alocutiune" inaintea decernarii premiului. Cei doi laureati, precum si castigatorii premiilor Nobel pentru Medicina, Chimie, Fizica si Economie,…

- Rezolvați criza schimbarii climatice și salvați Pamantul, pentru ca ideea ca rasa umana se va refugia colonizand alte sisteme solare este nerealista și improbabila, este apelul lansat de laureații Premiului Nobel pentru fizica și chimie, potrivit Hotnews. ”Așa ceva este total iresponsabil”, a declarat…

- Regele și regina Suediei au fost surprinși pe aeroportul din New Delhi, India, in timp ce iși carau singuri bagajele de mana, transmite publicația India Today.Regele Carl al XVI-lea Gustaf și Regina Silvia au zburat pana in capitala New Delhi cu un avion Air India, pentru o vizita oficiala…

- Regele și regina Suediei au impresionant la sosirea in India, acolo unde se afla in vizita oficiala. Gestul facut de cei doi pe aeroport a impresionat pe toata lumea: și-au carat singuri bagajele de mana, transmite India Today, citata de Mediafax.Regele Carl Gustaf Folke Hubertus și regina Silvia Renate…

- "Cred ca am demonstrat ca am luptat de la egal la egal cu fiecare echipa in parte. Maine trebuie sa fim superiori Suediei pentru a castiga. Terenul este mai bun ca la meciul cu Norvegia", a declarat Tatarusanu. Meciul Romania – Suedia, din preliminariile Euro-2020, se va disputa vineri pe Arena Nationala,…