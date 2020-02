Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea actorilor din Game of Thrones. Cum arata in prezent! Au trecut in jur de 8 luni de cand serialul fenomen Game of Thrones, care a facuut furori in intreaga lume si a spart o multime de recorduri, s-a incheiat. Iata insa ca SAG Awards 2020 i-a readus impreuna, in public, pe unii dintre indragitii…

- Din momentul in care au fost pentru prima oara fotografiați in ipostaze tandre, Vanessa și Austin au fost de nedesparțiți. Asta pana de curand, cand fiecare a fost implicat in diverse proiecte, Vanessa a calatorit peste Ocean pentru filmarile peliculei The Princess Switch 2, in timp ce Austin se…

- Un copil de 8 ani, care face review-uri pentru jucarii pe YouTube, a avut cele mai mari incasari anul acesta de la platforma de video sharing, veniturile acestuia fiind estimate la 26 mil. dolari de catre publicatia Forbes, citata de CNN .

- Multe cupluri de vedete si-au unit in secret destinele si au dorit sa repete ceremonia alaturi de familie si de invitati cum a fost cazul lui Sophie Turner si Joe Jonas, care, dupa ce si-au spus "da" in Las Vegas, s-au casatorit apoi religios intr-un castel din Franta. Sau al vedetei pop Justin Bieber…

- ndreea Antonescu și Ștefan Manolache traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni, deși artista nu a divorțat inca de soțul ei, Traian Spak. Mai mult, se pare ca vedeta se gandește serios sa devina din nou mama, mai ales ca fetița ei iși dorește un frate sau o surioara. Andreea Antonescu:…

- Ce au facut parinții sai face și ea! Este vorba despre celebra Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, care a anuntat separarea de sotul sau, Marius Elisei. Vedeta a precizat ca este vorba doar de o separare și nu despre un divorț.„Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare !…