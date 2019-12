Stiri pe aceeasi tema

- Motivul surprinzator pentru care gandacii se intorc pe spate atunci cand mor a fost explicat de specialisti.LiveScience a relatat ca o caracteristica care s-a observat adesea la gandaci este ca atunci cand mor se intorc pe spate. Mai exact, aceasta reactie indica de fapt ca sistemul nervos…

- Ceasuri vechi de colecție și inele cu diamante sunt doar cateva dintre cadourile de lux pe care romanii potenți financiar le ofera de Craciun apropiaților.La o licitație din Capitala s-au vandut accesorii de lux in valoare de 160.000 de euro. Citește și: Custodele Coroanei romane, Margareta,…

- Un taximetrist in varsta de 61 de ani a fost injunghiat de un client, in Ploiești, județul Prahova, pentru un telefon mobil. Poliția il cauta pe agresor și anunța ca are un cerc de suspecți, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Prahova, agresiunea a avut loc in timpul nopții…

- O femeie de 45 de ani din Arad a fost batuta groaznic atat de barbatul pe care l-a ales de sot, cat si de copilul cauia i-a dat viata. Cei doi au lovit-o pe femeie cu pumnii si picioarele pana cand a cazut fara cunostinta.In urma bataii primite de femeie, tot ce au putut politistii sa faca…

- Custodele Coroanei romane, Margareta, a transmis marti un mesaj de sarbatori, in care indeamna romanii sa nu uite ca "Marea Unire si razboiul au fost obtinute cu mare suferinta, cu sacrificiu personal si cu sacrificiu national"."Anul 2019 a privit spre trecut si spre viitor. Am incheiat sarbatoarea…

- Libertatea a stat de vorba cu Sophie Ayad (50 de ani), femeia cu care Ion Țiriac (80 de ani) a imparțit viața timp de noua ani, in perioada 1992-2001. Au impreuna și doi copii: Karim (23 de ani) și Ioana (20 de ani) Nascuta in Germania, dar cu origini franceze și egiptene, Sophie a vorbit deschis despre…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale. Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful…