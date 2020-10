Sophia Loren revine pe marile ecrane la 86 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Sophia Loren, 86 de ani, a fost distribuita de regizorul Edoardo Ponti, fiul ei, in filmul ”The Life Ahead” (Viața de dinainte), produs de Netflix. Actrița italiana joaca rolul Madame Rosa intr-o drama despre o prietenie neobisnuita infiripata intre un adolescent imigrant senegalez (Ibrahima Gueye)…

- Dupa mai mult de un deceniu fara sa fi aparut pe marile ecrane, Sophia Loren revine la cinematografie cu filmul "The Life Ahead" (La vita davanti a se", un film produs de Netflix in care legendara actrita joaca rolul lui Madame Rosa sub indrumarea fiului sau, regizorul Edoardo Ponti, relateaza EFE…

- Dupa mai mult de un deceniu fara sa fi aparut pe marile ecrane, Sophia Loren revine la cinematografie cu filmul "The Life Ahead" (La vita davanti a se", un film produs de Netflix in care legendara actrita joaca rolul lui Madame Rosa sub indrumarea fiului sau, regizorul Edoardo Ponti, relateaza EFE luni.…

- Sophia Loren filmeaza din nou, la 86 de ani. In ce va juca! In ultimii 11 ani, Sophia Loren s-a retras din cinematografie, industrica care i-a adus celebritatea la nivel mondial. Iata insa ca fanii ei au parte de o surpriza. In varsta de 86 de ani, legendara actrița va juca intr-o drama produsa de Netflix.…

- Penelope Cruz, in varsta de 46 de ani, revine pe marile ecrane in ianuarie 2021, in filmul ”355” alaturi de un roman. Ea il are coleg de platou pe Sebastian Stan, de 38 de ani, care a devenit celebru la nivel mondial datorita rolului din seria ”Razbunatorii”. In filmul cu spioni și agenți CIA mai […]…

- Fanii Andreei Mantea sunt in extaz! Cunoscuta prezentatoare de televiziune revine pe micile ecrane mai devreme decat s-ar fi așteptat cei care o iubesc. Mai mult decat atat, bruneta revine la postul turcesc pentru care lucreaza de o buna vreme. Ce emsiunea va prezenta de data aceasta? Andreea Mantea…

- Sophia Loren se reintoarce la 86 de ani, cu un rol in productia „The Life Ahead”, o pelicula in limba italiana, produsa de Netflix. Fiul actritei, Eduardo Ponti, este regizorul filmului, anunța MEDIAFAX.Sofia Loren revine dupa 11 ani de cand a renuntat la actorie. La 86 de ani, Sophia i s-a…

- La 11 ani de cand a renunțat la actorie, Sophia Loren revine cu un film produs de Netflix! Vești bune pentru fanii Sophiei Loren. Actrița va aparea intr-un nou film la 11 ani dupa ce s-a retras din lumea cinematografiei. In varsta de 86 de ani, va juca intr-o drama produsa de Netflix. Pelicula se numește…