Stiri pe aceeasi tema

- Un avertisment privind conținutul rasist în desene clasice ale Disney, introdus anul trecut, a fost actualizat cu un mesaj mai dur. Când sunt rulate pe platforma de streaming Disney+, desene ca Dumbo, Peter Pan și Cartea Junglei acum afișeaza un avertisment despre stereotipuri, relateaza…

- „Tatal meu, Imre”, realizat de Andreea Știliuc, jurnalist la TVR Iași, este in finala prestigiosului concurs international URTI Grand Prix. Filmul prezinta povestea lui Imre Kinszki, victima a Holocaustului, și a fiicei sale, Judit, care a supravietuit tragediei.

- Sophia Loren se reintoarce la 86 de ani, cu un rol in productia „The Life Ahead”, o pelicula in limba italiana, produsa de Netflix. Fiul actritei, Eduardo Ponti, este regizorul filmului, anunța MEDIAFAX.Sofia Loren revine dupa 11 ani de cand a renuntat la actorie. La 86 de ani, Sophia i s-a…

- La 11 ani de cand a renunțat la actorie, Sophia Loren revine cu un film produs de Netflix! Vești bune pentru fanii Sophiei Loren. Actrița va aparea intr-un nou film la 11 ani dupa ce s-a retras din lumea cinematografiei. In varsta de 86 de ani, va juca intr-o drama produsa de Netflix. Pelicula se numește…

- Aparent un simplu film care ar fi vrut sa aduca in atenția publicului povestea unei fete de 11 ani, pe nume Amy. O puștoaica senegaleza din Paris care devine fascinata de o trupa de dans cu „spirit liber” și astfel incepe sa se razvrateasca fața de tradițiile conservatoare ale familiei sale. Doar ca…

- Un film pentru copii din 2016 a prezis pandemia COVID-19 din 2020! Se spune ca viața bate filmul, dar nu și in cazul in care filmele de animație prezic viitorul. Și, totuși, iata ca scenariile utopice ale creatorilor de animație, scrise in urma cu cațiva ani, imita cu exactitate evenimentele din prezent!…

- Un nou proiect dezvoltat de cineastul mexican Guillermo del Toro va fi ecranizat de platforma de streaming Netflix, care a anuntat vineri ca va lansa in 2021 lungmetrajul de animatie "Trollhunters: Rise of the Titans", informeaza indiewire.com.Guillermo del Toro a dezvaluit ca acest film va…

- Un nou proiect dezvoltat de cineastul mexican Guillermo del Toro va fi ecranizat de platforma de streaming Netflix, care a anuntat vineri ca va lansa in 2021 lungmetrajul de animatie "Trollhunters: Rise of the Titans", informeaza indiewire.com. Guillermo del Toro a dezvaluit ca acest film va reprezenta…