Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit, in urma cu cateva zile, cu președinții celor mai mari Asociații de locatari și proprietari din cartierele 7 Noiembrie, Cornișa, Aleea Carpați. "Vom avea astfel de intalniri periodic, saptamanal, din luna ianuarie 2021. Ne dorim sa avem o…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a informat in urma cu cateva zile ca bugetul pe anul 2021 se va construi pe baza principiului alocarii coerente și eficiente a resurselor existente. ,,Intenționam sa creștem bugetul de investiții, in paralel cu reanalizarea bugetului la reparații, și sa…

- Primarul orașului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat, marți, 1 decembrie, in cadrul festivitații organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, ca se simte onorat deoarece a primit voturi de la mulți cetațeni de alte etnii. Alexandra HAJA Post-ul VIDEO: Discursul primarului Soos Zoltan de Ziua Naționala…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat vineri, 20 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca municipiul Targu Mureș "se gasește intr-o situație mai puțin intalnita", respectiv ca "niciun loc de joaca amenajat de municipalitate in anul 2020 nu deține autorizație de construcție,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a dispus Direcției Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi (ASPZV), sistarea taierilor de arbori de pe raza municipiului, incepand cu data de 5 noiembrie, reprezentand excepții doar arborii care prezinta un pericol iminent la adresa cetațenilor…

- In municipiul Targu Mureș, creștinii de rit ortodox, catolic și protestant vor putea sa-și comemoreze morții in perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, dar in condițiile impuse de legislația privind limitarea raspandirii cu COVID-19! "Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, indeamna la prudența…

- Primarul ales al municipiului Targu Mureș la scrutinul din 27 septembrie, Soos Zoltan, a depus juramantul de investire in funcția de primar luni, 26 octombrie, cu prilejul unei ceremonii organizata cu masuri speciale de siguranța sanitara, gazduita de Sala mare de ședințe a Primariei municipiului Targu…

- Ceremonia de investire a noului primar ales al municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, va avea loc luni, 26 octombrie 2020, incepand cu ora 12.00, in sala mare de ședințe a municipalitații, se arata intr-un comunicat. Reprezentanții presei vor avea loc rezervat la balcon, in limita locurilor disponibile,…