Sony ZV-1F este cel mai nou model de cameră compactă pentru vloggeri Sony a lansat a doua sa camera pentru vloggeri din seria ZV, ZF-1F, Fata de ZV-1, acest model renunta la cateva dintre dotarile premium pentru un pret mai mic. Un avantaj totusi e ca devine mai simplu de folosit si pentru incepatori. Sony ZV-1F are acelasi senzor de 20.1 megapixeli EXMOR RS CMOS ca si ZV-1. Masoara 13.2 x 8.8 mm si in loc sa vina cu un obiectiv cu zoom variabil, el foloseste un obiectiv fix F/2.0 cu distanta focala de 20 mm. Ofera un unghi vizual mai generos si e bun pentru capturile direct din mana. Aceasta lungime focala e buna si pentru fotografia stradala. In ce priveste filmarea,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta Platforms, a anunțat reorganizarea echipelor și reducerea personalului pentru prima data de la fondarea Facebook in anul 2004, momentul marcand sfarșitul erei de creștere rapida pentru gigantul social, scrie Bloomberg . Zuckerberg a precizat intr-o discuție…

- Sony a anuntat in aceasta saptamana cel mai ieftin membru al familiei de camere FX Cinema Line, camera FX30. E practic un FX3 care inlocuieste senzorul full fame cu unul mai mic, un APS-C. FX30 se foloeste un senzor de generatie noua, de 20.1 MP, un EXMOR R CMOS APS-C, in format Super 35. Are un ISO…

- Sony a anuntat in aceasta saptamana cel mai ieftin membru al familiei de camere FX Cinema Line, camera FX30. E practic un FX3 care inlocuieste senzorul full fame cu unul mai mic, un APS-C. FX30 se foloeste un senzor de generatie noua, de 20.1 MP, un EXMOR R CMOS APS-C, in format Super 35. Are un ISO…

- Adelina Pestrițu s-a luptat cu anxietatea. Deși are o viața la care multe doamne și domnișoare ravnesc, puține știu ca și vedeta s-a confruntat cu momente mai grele. Intr-un interviu plin de sinceritate, oferit mai demult pentru revista VIVA!, aceasta ne-a povestit ce dezavantaje i-a adus succesul.…

- GoPro nu mai e de ceva vreme singura pe piata camerelor de actiune sau a celor cu captura la 360 de grade. Insta360 X3 este urmatorul rival, care vine cu un ecran tactil mai mare decat predecesorul si o functie pre-record noua. Va debuta pe 8 septembrie. Produsul renunta la particula „One” din nume…

- Vlogging-ul a devenit in ultimii ani un „sport” foarte popular in randul tot mai multor tineri, care aleg sa iși expuna pasiunile, talentele, aptitudinile și chiar stilul de viața prin intermediul celebrei platforme de video-sharing YouTube ori pe Instagram sau TikTok.Fie ca ești un creator de conținut…

- Laurențiu Reghecampf nu mai are niciun motiv acum sa o ascunda pe Corina Caciuc, astfel ca antrenorul se afișeaza peste tot cu iubita lui. Fostul partener al Anamariei Prodan a postat pe contul de Instagram o fotografie cu el și Corina. Daca atunci cand forma un cuplu cu Anamaria Prodan Laurențiu Reghecampf…