Sony Xperia 1 IV face un mare upgrade al senzorilor foto, trece la 48 megapixeli Sony Xperia 1 IV a primit o a treia mare scapare in acest an, ocazie cu care aflam ca senzorii sai foto vor fi upgradati. Un zvonac de pe reteaua de socializare Weibo a postat preturile pentru doua configuratii de Xperia 1 IV, dar si detalii despre camera. Mark 4 va veni in China intr-o varianta de 256 GB care costa 1415 dolari si una de 512 GB cu pret de 1572 dolari. Sumele sunt cu 79 de dolari mai mult decat cele de la debutul lui Xperia 1 III in China. In Europa suma ar putea deveni cu usurinta 1500 de euro. Marele upgrade este cel de rezolutie a senzorilor foto, care ajung la 48 MP, de la… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

