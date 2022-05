Sony Xperia 1 IV a fost anunţat: telefon cu display 4K, zoom continuu Pe 11 mai 2022 Sony a tinut un eveniment oficial axat pe produse Xperia, in cadrul caruia au debutat Sony Xperia 10 IV si Sony Xperia 1 IV. Acesta din urma este flagshipul cel mai nou al companiei, care vine cu un ecran 4K si zoom continuu. Alte detalii aflati mai jos. Sony pastreaza designul angular al predecesorului sau mai precis al predecesorilor. Masoara 165 mm in lungime, 71 mm in latime si 8.2 mm in talie. Este fabricat din sticla si metal, are un format alungit si ingust 21:9, iar camera selfie nu e decupata in ecran, ci integrata in muchia de sus. Sony ofera certificare IP68, pentru protectie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

