Sony va lansa un serviciu de streaming video Sony a anuntat ca va lansa un serviciu de streaming video care, cel putin la inceput, va fi disponibil doar pe televizoarele premium ale companiei - ca un o imbold in plus pentru achizitionarea acestora. Serviciul Bravia Core va veni preinstalat pe modelele Bravia XR si va include filme noi si vechi produse de Sony Pictures. Ceea ce reuseste sa diferentieze serviciul celor de la Sony (si sa contribuie, eventual, la cresterea vanzarilor de televizoare ale companiei japoneze) este calitatea imaginii. Sony promite o calitate a imaginii echivalenta discurilor Blu-ray 4K, folosind o compresie aproape… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

