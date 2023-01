Sony şi Honda vor dezvolta împreună o maşină electrică Sony si Honda vor dezvolta impreuna masini electrice sub brandul Afeela, au anuntat cele doua companii. O prima masina sub acest brand va fi lansata pe piata in 2026. In vreme ce Honda se va ocupa de construirea masinilor, Sony va fi responsabil de implementarea propriilor tehnologii de entertainment, VR, AR si AI. Fara sa promita functionarea complet autonoma, prima masina ce va fi vanduta sub brandul Afeela va fi dotata cu peste 40 de senzori care vor depista oamenii si obstacolele oferind un anumit nivel de condus autonom. Sony vede masinile viitorului, capabile sa conduca din ce in ce mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

