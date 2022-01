Sony se lansează pe piața mașinilor electrice Gigantul japonez de electronice Sony a prezentat marți un nou prototip al mașinii sale electrice Vision S și a anunțat crearea unei noi subsidiare pentru a explora aceasta piața in expansiune rapida. Pe scena salonului Consumer Electronics Show, compania a dezvaluit Vision-S 02, o noua versiune a primului sau prototip, care este testat deja pe […] The post Sony se lanseaza pe piața mașinilor electrice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi peste 40 de miliarde de euro pana in 2030 pentru a depasi Tesla pe piata de masini integral electrice, care includ construirea a opt fabrici de baterii. Din 2025, toate noile sale platforme de vehicule…

