Sony prezintă camera FX30 Cinema Line, înlocuieşte senzorul full frame cu un APS-C Sony a anuntat in aceasta saptamana cel mai ieftin membru al familiei de camere FX Cinema Line, camera FX30. E practic un FX3 care inlocuieste senzorul full fame cu unul mai mic, un APS-C. FX30 se foloeste un senzor de generatie noua, de 20.1 MP, un EXMOR R CMOS APS-C, in format Super 35. Are un ISO dual base de 800 si 2500 si 14 stop-uri de dynamic range. Camera poate filma in 4K folosind o versiune cu supersampling a senzorului 6K in 24p, 30p si 60p. Poate si face captura 4K in 120p, dar cu un crop de 1.62x. Clipurile se pot inregistra in 10 bit 4:2:2 si in H.265 si H.264, cu output RAW disponibil… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

