Sony lansează o versiune de PlayStation 5 mai mică şi mai uşoară Sony a prezentat un nou model al consolei PS5, care vine cu cateva deosebiri tehnice si constructive fata de versiunile actuale. Noul PS5 are o unitate optica detasabila (in cazul versiunii cu disc optic) si 1TB spatiu intern de stocare. Compania vinde si separat unitatea optica, care costa 80 de dolari si poate fi atasata de cei care au cumparat PS5 Digital Edition. De asemena, noua consola are un volum cu 30% mai redus si cantareste cu 24% mai putin, conform producatorului. Noul model de PlayStation 5 va fi disponibil din luna noiembrie si va costa 450 de dolari in cazul versiunii digitale si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

