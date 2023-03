Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, Microsoft anunta ca impune limite privind numar de intrebari pe care utilizatorii le pot adresa noului Bing. Acestia erau limitati la 5 intrebari consecutive si 50 de intrebari pe zi. Acum, gigantul american anunta noi limite, cu 20% mai mari. Astfel, limita intrebarilor…

- La sfarșitul lui 2022, Microsoft anunța ca dorește sa aduca seria de shootere Call of Duty pe dispozitivele Nintendo pentru urmatorii 10 ani, atat timp cat achiziția sa pentru Activision Blizzard va fi aprobata. Astazi, gigantul american a trecut la fapte, anunțand prin vocea președintelui Brad Smith…

- Allen (87 de ani) și John (85 de ani), doi barbați din Marea Britanie, au descoperit intamplator ca sunt frați, scrie mirror.co.uk.Tatal barbaților, John Spence-Swinbank, a parasit-o pe mama lor cand Allen avea doar șase luni. „Nu am vorbit despre tatal meu pentru ca mama il ura. Apoi a aparut la…

- Mai multe publicații internaționale au relatat in ultimele ore despre cazul stimulatoarelor cardiace luate de la persoane decedate și folosite la pacienți, in care medicul ieșean Dan Tesloianu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Agențiile Reuters și Associated Press au prezentat subiectul, care…

- Cutremurele din Turcia si Siria dar si cele doua seisme care au avut loc in Romania, pe 13 si 14 februarie, au starnit panica in randul romanilor. Astfel, foarte multi dintre ei se intreaba, acum, ce s-ar intampla in cazul unui cutremur mai puternic

- Autobiografia printului Harry, „Spare”, inregistreaza vanzari uimitoare, fiind cea mai rapid vanduta vreodata carte de non-fictiune. In SUA, Canada și Marea Britanie, ediția in limba engleza a carții Prințului Harry „Spare” s-a vandut deja in peste 1,4 milioane de exemplare (in toate formele), potrivit…

- Plenul Senatului a aprobat, miercuri, Declaratia pentru sustinerea repatrierii cetatenilor romani in scopul reunificarii familiilor, in acord cu prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului si cu alte documente juridice internationale in materie, conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Daca zvonurile despre PlayStation 5 Plus, PS5 Slim sau chiar PlayStation 6 s-au mai domolit, ei bine iata ca incep cele despre eliminarea de versiuni PS5 . Sony vrea sa schimbe radical oferta sa de console de generatie noua. Compania ar fi trimis testelor unitati modulare PS5, unitati de test, iar variantele…