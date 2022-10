Sony extinde gama de echipamente de vlogging și lansează noua cameră ZV-1F Sony anunța astazi noua camera de vlogging ZV-1F. Oferind putere creativa, funcții de vlogging ușor de utilizat, conectivitate avansata și caracteristici prietenoase cu mediul, aceasta este noua camera dedicata vloggerilor și creatorilor de conținut care doresc sa capteze fotografii și clipuri video uimitoare. Camera „de buzunar” a fost optimizata pentru vlogging cu cele mai noi Articolul Sony extinde gama de echipamente de vlogging și lanseaza noua camera ZV-1F apare prima data in Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247 . Citeste articolul mai departe pe mobile247.ro…

Sursa articol si foto: mobile247.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o tastatura RGB pentru gaming, un ecran de inalta rezoluție de 120 Hz și acces la peste 1000 de jocuri de pe cele trei platforme de jocuri in cloud, noul Acer Chromebook 516 GE ofera jocuri și divertisment excelent. Rezumat: Noul Acer Chromebook 516 GE este echipat cu procesoare Intel® Core™ din…

- MSI prezinta cea mai noua gama de desktop-uri de gaming din generația 13 Impreuna cu Intel, MSI, lider mondial in materie de hardware de gaming, lanseaza noile desktop-uri de gaming echipate cu procesoare Intel® Core™ din a 13-a generație. Procesoarele Intel® Core™ din a 13-a generație au pana la 24…

- Pentru sistemele de supraveghere construite in jurul unui network video recorder (NVR), vom face astazi review-ul unei camere de securitateTenda IC6-PRS pentru interior, cu alimentare prin cablul Ethernet, respectiv prin tehnologia PoE in standardul 802.3af. Specificații: Porturi: Ethernet: 1*RJ45…

- In calitate de brand lider in materie de hardware de gaming, MSI impartașește cu mandrie abordarea proprie a noilor și incitantelor serii de procesoare grafice NVIDIA® GeForce RTX® 4090 și RTX® 4080, cu placi video care unifica cele mai noi tehnologii grafice, designul de inalta performanța al circuitelor…

- Rezistent, ușor de manevrat, performanta și versatila Galaxy Tab Active4 Pro face fața celor mai dure condiții de munca Samsung Electronics Co, Ltd. a lansat noul Galaxy Tab Active4 Pro – o tableta versatila, care este suficient de puternica și portabila pentru productivitate sporita. Rezistenta, cu…

- Tehnologia devine din ce in ce mai accesibila, și unul din domeniile care beneficiaza foarte mult de acest lucru este cel al sistemelor de supraveghere. Astfel, daca inainte acest domeniu era rezervat firmelor mari iar instalarea camerelor presupunea competențe tehnice avansate, acum devine posibil…

- Calitatea și inovația Sony au fost din nou recunoscute in cadrul Expert Imaging and Sound Association Awards. Sony a caștigat un total de opt premii in cadrul a patru categorii de produse – titlurile pentru cea mai buna camera Full- Frame pentru Alpha 7 IV, cel mai bun Smartphone Multimedia, pentru…

- A sosit vara, anotimpul concediilor și momentul cand scapam in cele din urma de acasa. Cum nu traim intr-o lume perfecta insa, nu scapam automat și de griji. Fie ca lasam in urma parinți in varsta cu probleme și care trebuie supravegheați, fie ca vrem pur și simplu sa supraveghem locuința sau animalul…