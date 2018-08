Cainele robot de la Sony, noul Aibo in versiune 2018, a fost anuntat la inceputul anului in cadrul CES, insa abia acum vine in magazinele din Vest. Acesta a fost confirmat pentru lansare in Statele Unite, pentru moment, insa cei care isi doresc un astfel de dispozitiv in casa vor trebui sa scoata foarte multi bani din buzunar. Cei care isi doresc un gadget de lux care arata si incearca (cel putin) sa se comporte precum un caine real, vor trebui sa plateasca 2.900 de dolari pentru un Sony Aibo. Acesta vine echipat cu hardware de smartphone, la baza sa fiind un chipset Snapdragon 820, modelul lansat…