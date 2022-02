Sony a prezentat designul căştii PlayStation VR2 Viitoarea casca de VR a Sony foloseste acelasi design ca PlayStation 5, limitat la alb si negru, dar suficient pentru a arata futurist, inspirat parca din designul uniformelor soldatilor imperiali din Star Wars. Noul design aduce cateva reglaje fine ale anumitor elemente, precum butonul de control a lentilelor si zona de aerisire, conferind totodata si o greutate mai mica, ceea ce este foarte important pentru o casca ce va fi purtata multe ore in continuu de gameri. PlayStation VR2 va avea raspuns haptic, eye tracking, 4K HDR, rata de refresh 90/120Hz si un unghi de vizualizare de 110 grade. Conectarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

