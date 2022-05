Sonos Ray este cel mai accesibil soundbar Sonos, la doar 279 dolari Sonos si-a extins gama de soundbar-uri cu modelul Ray, anuntat pe 11 mai 2022. El costa 279 de dolari, vine cu cateva compromisuri pentru a atinge acest pret, dar nu unele majore, care sa creeze vreun deal breaker. Aflati ce ofera mai jos. Sonos incepea sa mai scada pretul produselor sale odata cu boxa portabila Sonos Roam din 2021, la 179 dolari. Ulterior sosea o versiune fara microfon la doar 159 dolari. Totusi in segmentul soundbar, cel mai ieftin model era Beam la 449 dolari. Acum pragul se schimba, odata cu sosirea lui Sonos Ray, cel mai accesibil soundbar al companiei. El incepe sa se vanda… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

