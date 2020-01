Sonny Grosso, legendarul detectiv care a inspirat filmul ''The French Connection'', a murit la 89 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 89 de ani a devenit a patra persoana care a murit de noul virus care s-a raspandit in China, au anuntat marti autoritatile, citate de AFP si Reuters. Batranul a murit duminica, dupa ce a avut dificultati de respiratie, la Wuhan, oras din centrul tarii in care s-a declansat epidemia care…

- Fostul prim-ministru nipon Yasuhiro Nakasone, considerat unul dintre liderii politici cei mai influenti din Japonia de dupa razboi, cunoscut in special pentru ca a intarit alianta de securitate cu Statele Unite, dar si pentru prietenia cu fostul presedinte american Ronald Reagan, a decedat vineri la…

- Vestea mortii lui Kobi Kuhn a fost data de fostul presedinte al FIFA, Sepp Blatter. „Kobi Kuhn a decedat la Zurich, in urma unei lungi maladii. Am petrecut ultimele zile alaturi de el. In Elvetia, a fost unul dintre jucatorii si apoi unul dintre antrenorii cei mai populari. El aparea mereu in fata…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce autoritațile au folosit arme și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de manifestanți care au participat la protestele desfașurate la Bagdad, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.Unul din protestatari a…

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, condamnat marti, la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost dat in urmarire de catre politisti pentru ca nu s-a predat si nici nu a fost gasit oamenii legii la domiciliul sau,…

- Un adolescent de 16 ani care si-a ucis joi doi colegi de clasa si a ranit alti trei la un liceu din Santa Clarita, California, chiar de ziua sa, inainte de a se impusca in cap, a murit vineri la spital, a anuntat biroul serifului din tinutul Los Angeles, transmite Reuters. "Nathaniel Tennosuke…

- Actorul americano-guatemalez Oscar Isaac, unul dintre cei mai in voga artisti latino-americani de la Hollywood, va juca in filmul 'The Card Counter', ce va fi scris si regizat de Paul Schrader, relateaza EFE.