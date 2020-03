Sonia Argint-Ionescu, suspectă de coronavirus. Prezentatoarea TV este izolată la domiciliu Sonia Argint-Ionescu este suspecta de coronavirus dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv cu Covid-19. Sonia Argint Ionescu a facut dezvaluirea pe contul sau de Facebook. Prezentatoarea de televiziune a intrat in contact direct cu o persoana care a fost invitata in emisiunea sa și acum este in izolare la domiciliu, alaturi de familia sa, de soț și de cei doi baieți: „Dragii mei, zilele trecute ma bucuram teribil la vederea copacilor infloriți și abia așteptam sa dau o tura de parc in alergare. Doar ca intre timp am intrat in carantina la domiciliu. La fimarile de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea "Vreau sa fiu sanatos", a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19, transmite news.ro."Dragii mei, zilele trecute ma…

- O prezentatoare si mai multi angajati ai TVR au intrat in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact cu un invitat care a fost confirmat cu coronavirus. Cativa dintre angajatii Televiziunii Publice, printre care si prezentatoare emisiunii "Vreau sa fiu sanatos", care au intrat in contact cu…

- Persoana se izoleaza la domiciliu, inclusiv de membrii familiei și evita la maxim contactul cu persoanele terțe;In cazul in care persoana este solitara, aceasta solicita suport de la rude, prieteni, vecini, asistent social, pentru necesitațile personale;In cazuri de extrema

- O angajata a companiei OIL Terminal, ruda a barbatului infectat cu virusul Covid 19 a intrat in izolare la domiciliu. Femeia a raportat situatia conducerii companiei, care la randul sau a informat Directia de Sanatate Public. S a decis ca persoana sa ramana in izolare pentru 14 zile la domiciliu. In…

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.

- Marți dimineața, 28.01.2020, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj Napoca, din cursa Varșovia-Cluj-Napoca, a fost preluata o persoana care a anunțat anterior ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infecție cu nCoV 2019. (coronavirus). O insoțitoare de bord…