Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului "Romania Agenda 2050", la comanda Strategic Thinking Group, lansate, joi, intr-o conferinta de presa, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Peste 50% dintre romani cred ca situația din țara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului „Romania Agenda 2050”, la comanda Strategic Thinking Group, lansate, joi, intr-o conferinta de presa. Parteneri in cadrul acestui proiect sunt Universitatea…

- Potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului „Romania Agenda 2050”, la comanda Strategic Thinking Group, lansate, joi, intr-o conferinta de presa, 57% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989. Parteneri in cadrul acestui proiect sunt Universitatea…

- Peste 50% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului "Romania Agenda 2050", la comanda Strategic Thinking Group, lansate, joi, intr-o conferinta de presa.

- Președintele R. Moldova, Maia Sandu, se plaseaza in topul politicienilor straini despre care romanii declara ca au cea mai mare incredere, dar numarul celor care spun ca nu au incredere in ea e mai mare decat cel care declara ca au incredere, se arata intr-un sondaj realizat de Avangarde. Cu toatea…

- The Minister of Research, Innovation and Digitization, Sebastian Burduja, is currently paying a visit to Lisbon, where he is participating in the world's largest event for new technologies - Web Summit 2022, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- HEINEKEN Romania anunța intenția de a inceta activitatea in fabrica din Constanța, cu aproximație in septembrie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- FOTO ȘTIREA TA: Cetațenii dintr-un cartier din Sebeș, nemulțumiți de demolarea și reorganizarea unui loc de joaca Cetațenii din cartierul Valea Frumoasei din Sebeș sunt nemulțumiți cu privire la demolarea și reorganizarea unui parc de joaca pentru copii. Potrivit acestora, dupa demolarea parculețului,…