- Un sondaj CURS realizat in București, in perioada 18 - 23 ianuarie, il plaseaza pe președintele Romaniei in topul increderii populației. Increderea in personalitați politice: Klaus Iohannis - 38% Nicușor Dan - 37%Gabriela Firea - 32%Ludovic Orban - 23%Marcel…

- Un sondaj CURS realizat in București, in perioada 18 - 23 ianuarie, indica urmatoarele preferințe electorale, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale: PSD 30% USR PLUS 28% PNL 20%AUR 6%PPU-SL 4%PMP 4%PRO ROMANIA 2%ALDE 2%PER…

- Biserica ramane institutia in care romanii au cea mai mare incredere, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in perioada 11-15 ianuarie. Potrivit cercetarii sociologice, 62% dintre romani au incredere multa si foarte multa in Biserica, in vreme…

- Multi au salutat iesirea din scena a unor vechi politicieni ca Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Traian Basescu dupa alegerile din 6 decembrie. Traian Basescu nu a candidat personal, dar partidul girat de el nu a reusit sa treaca pragul, e drept lipsindu-i doar foarte putine voturi. Totusi, fostul…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, i-a cerut in cadrul unei dezbateri televizate organizate de Digi24 demisia din Parlamentul European lui Eugen Tomac, europarlamentar PMP. De cealalta parte Tomac susținea ca Victor Ponta era ajutat prin casca de Calin Popescu Tariceanu. „Victor Ponta: Am…

- Un sondaj CURS de tip Omnibus ne arata faptul ca in debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie avem o situație destul de echilibrata intre PNL și PSD, in timp ce alianța USR-PLUS este in creștere Conform sondajului daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PNL ar…

- SONDAJ CURS: In partea inferioara a clasamentului regasim PMP cu 7%, iar Pro Romania ține aproape cu 6%, in timp ce UDMR se menține la scorul obișnuit de 5%. Practic, toate cele trei partide se lupta pentru atingerea pragului electoral. Date tehnice ale sondajului CURS: - Universul…

- In calitate de vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden a fost primit la Palatul Cotroceni in 2014 și 2009. El fusese in Romania și in 1999, pe vremea cand era lider democrat al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului Statelor Unite.In mai 2014, Joe Biden a efectuat o vizita oficiala la…