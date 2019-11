Sondaj Wall-Street: Peste 80% dintre romani vor face cumparaturi online de Black Friday anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- 2019 este primul an in care, de Black Friday, cumparaturile pe mobil le vor surclasa pe cele de pe desktop, arata datele unei companii de performance marketing. Comanda medie este insa in continuare mai mica pe mobil decat pe desktop.

- Diaspora pastreaza si in cea de-a treia zi de alegeri prezidentiale acelasi ritm de vot. Astfel ca Duminica la ora 14.00, prezenta la sectiile din lume a depasit orice asteptari, se vorbeste chiar despre un record istoric. Ultimele date puse la dispozitie de BEC indica prezenta a peste 440.000 de romani…

- ​Luni s-a lansat o noua platforma româneasca prin care transportatorii rutieri pot negocia cu clienții curse internaționale. Firma este înregistrata la Amara, județul Ialomița și a obținut fonduri europene de circa 38.000 de euro. De asemenea, firma a asigurat investiții din active proprii…

- Ziarul Unirea Ghid al poliției pentru Black Friday: Zeci de romani cad zilnic victime falselor oferte online Ghid al poliției pentru Black Friday: Zeci de romani cad zilnic victime falselor oferte online Din graba sau neștiința, oamenii acceseaza pagini web care nu au suficiente elemente de siguranța.…

- Votul prin corespondența a creat o situație nemaiintlnita pana acum. Circa 2000 de romani din strainatate și-au exprimat deja votul pentru cel de-al doilea tur de scrutin in alegerile prezidențiale. Asta , in condițiile in care nu se cunosc exact candidații care vor intra in turul doi. Autoritatea Electorala…

- Romanii vor face cumparaturi cu ocazia Black Friday 2019 in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an, reiese din estimarile PayU Romania, publicate…

- PayU Romania, liderul pietei de plati online, estimeaza ca Black Friday isi va continua trendul ascendent, iar editia de anul acesta va aduce o crestere cu 25% a valorii tranzactiilor online comparativ cu anul trecut, ajungand la peste 360 milioane de lei. In acelasi timp, estimarile arata…

- Circa 2.000 de turisti romani au fost afectati de falimentul agentiei Thomas Cook , insa nimeni nu a intampinat dificultati, astfel incat sa fie necesara interventia statului pentru repatriere, a transmis ministrul Turismului, Bogdan Trif.