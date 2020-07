Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…

- Gratulat cu multe aprecieri de catre senatorul PNL de Timis, Alina Gorghiu, contracandidatul lui Nicolae Robu la functia de primar, Dominic Fritz considera ca afirmatiile reprezentantei liberalilor sunt doar arogante la adresa timisorenilor. Rezultatele se vor decide doar la urne, a subliniat „neamtul”…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de 47 de milioane de euro pentru a construi și echipa un spital regional de urgența in Cluj. De ce la Cluj se poate? Dominic Fritz are o explicatie: Emil Boc s-a dus pana la Bruxelles pentru a se bate pentru oras, Nicolae Robu se duce doar pana il ... The post…

- "Intentia de a interzice expres difuzarea si interpretarea de manele pe spatiul public din Timisoara de catre Institutia Primarului municipiului Timisoara reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, republicata. S-a aplicat…

- Dominic Fritz a avut un mesaj tranșant dupa anunțul DIICOT, privind planul de ucidere a jurnalistului Dragoș Boța de catre grupul infractional format de Lucian Boncu. Candidatul USR la urmatoarele alegeri locale subliniaza ca primarul Nicolae Robu „trebuie sa nu lase nici o urma de indoiala in ce privește…

- Numarul bolnavilor de coronavirus care s-au vindecat de la inceputul pandemiei in Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara a ajuns la 232. Doar in ultimele 24 de ore, a fost declarați declarati vindecati 17 pacienti, a anunțat, vineri, primarul Nicolae Robu. ″In total, pana in prezent,…