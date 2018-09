Stiri pe aceeasi tema

- Casele romanilor sunt tot mai afectate de trecerea anilor si de cresterea costurilor de intretinere, astfel ca, in cadrul populatiei urbane, cu varsta cuprinsa in intervalul 20-65 ani, cu venit stabil, 72% au cel putin o urgenta locativa, se arata intr-un studiu realizat de IRSOP pentru Asociatia Bancilor…

- Lipsa materialelor didactice, a mijloacelor moderne de predare, precum calculatoare sau table interactive, au fost indicate de jumatate dintre cadrele didactice participante la un sondaj privind situatia scolilor din Romania, realizat de FSLI. Printre problemele semnalate sunt insa si lipsa grupurilor…

- Un nou protest ar urma sa aiba loc luni seara. Pe pagina de Facebook intitulata 30 de minute pentru Romania, organizatorii ii invita pe protestatari la o acțiune de 30 de minute in semn de protest, timp in care se va intona imnul și se vor purta discuții constructive pentru Romania."Cei care…

- Romania este prima dintre tarile Uniunii Europene in care majoritatea populatiei nu merge in calatorii turistice. Doar un sfert dintre romani au plecat in vacante, in 2016. Sunt cifre de la Oficiul European de Statistica.

- Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR) saluta adoptarea de catre Camera Deputatilor a proiectului de lege privind Sistemul de Economisire Creditare – Bauspar, arata un comunicat transmis joi de organizatie.

- Grupul Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private si de diagnostic din Romania, a anuntat ca isi va muta sediul central al firmelor sale in al doilea turn de birouri din proiectul The Bridge, amplasat in zona Orhideea a Capitalei. Medicover va plati proprietarilor cladirii…