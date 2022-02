SONDAJ | Ucrainieni sunt încrezători în armată. Cetățenii cred ca vor rezista în fata unei INVAZII ruse Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice, Rating, pe 16 și 17 februarie, ucrainenii nu par, in continuare, convinși de un atac al Rusiei. Doar 19% dintre ei cred ca probabilitatea unui atac este mare.Alți 33% cred ca aceasta este una medie, iar 20% – una mica. 25% cred ca nu este niciun pericol legat de o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia. Diferența pana la 100% este data de zecimale. Totuși, așa cum atrage atenția și agenția de știri UNIAN, cea care a publicat informația, discrepanța vest-est este uriașa. Daca 14% dintre locuitorii din occidentul Ucrainei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

