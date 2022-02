Sondaj: Trei din zece români ar lupta în caz de război. 18% spun că ar fugi în altă țară 31% dintre romanii intervievați spun ca ar lupta in cazul in care Romania ar fi implicata intr-un conflict armat, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde realizat la solicitarea G4Media. 18% spun ca s-ar refugia in alt stat, in timp ce cea mai mare parte a celor intervievați nu pot aprecia sau nu au raspuns.Daca doar trei din zece spun deschis ca ar lupta, percepția lor despre restul populației este mai optimista. 50% dintre ei au spus ca romanii ar lupta in caz de conflict, in timp ce doar 20% cred ca se vor refugia.La intrebarea „din cate cunoașteți din discuțiile cu prietenii și apropiații,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

