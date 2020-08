Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul sondajului SOCIOPOL arata care sunt preferintele bucurestenilor, cu o aproape o luna si jumatate inainte de alegerile pentru Primaria Capitalei, conform stiripesurse. Gabriela Firea - 41% Nicușor Dan - 34% Traian Basescu 15% Calin Popescu Tariceanu - 5% In cazul partidelor, in lupta…

- Dreapta ar caștiga sigur Capitala, in toamna, arata cel mai recent sondaj. Nicușor Dan este pe primul loc in cursa pentru primaria Capitalei, arata un nou sondaj al liberalilor, obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS. Lupta pentru Primaria Capitalei va fi complicata, mai ales dupa ce Traian Basescu…

- Florin Calinescu apare pe site-ul Partidului Verde ca președinte al formațiunii, insa in registrul partidelor apare un alt președinte. La acest moment exista un puternic conflict juridic intre Simoiu Adi-Maria Claudia Luminița, președintele legal al Partidului Verde și cei care o contesta și care…

- "Lupta pentru Capitala va fi una intre doua partide mari și partide mai mici, cum este și PMP. Avem doi candidați, Gabriela Firea și Nicușor Dan, care au doua partide-pivot: o alianța care a reușit sa se infiripeze și care are majoritatea intențiilor de vot in acest moment, plus PSD. Celelalte partide…

- Politologul Cristian Pirvulescu susține ca fostul președinte Traian Basescu va candida sigur la Primaria Capitalei, altfel va ingropa definitiv PMP-ul. Pirvulescu considera ca odata intrat in cursa, Basescu va rupe din toate zonele și nu favorizeaza un anumit candidat.Citește și: SONDAJ CURS:…

- Candidatul unic al Dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, spune ca nu vrea sa acorde „importanta” stirii privind candidatura lui Calin Popescu Tariceanu, afirmand ca „lupta” sa este cu actualul edil, Gabriela Firea. In privinta unei eventuale candidaturi a lui Traian Basescu, Nicusor Dan afirma…

- Lupta pentru Primaria Generala a Capitalei a intrat in linie dreapta, fiecare formațiune politica dorind sa propuna alegatorilor un candidat care sa aiba șanse de caștig cat mai mari. Ultimul politician care și-a anunțat candidatura este Calin Popescu Tariceanu, fost premier și președintele partidului…

- Fostul ministru Miron Mitrea spune ca razboiul pe Capitala se va da intre Traian Basescu, daca intr-adevar acesta va candida, și Gabriela Firea, nu cu Nicușor Dan. Mitrea considera ca Ludovic Orban sacrifica Bucureștiul pentru a nu-și crește un rival in partid.Citește și: VERDICT POLITIC cu…