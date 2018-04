Stiri pe aceeasi tema

- Sub egida Fundației AlegRO Cea de-a cincea serie a sintezelor anuale editate de Agenția Independenta de Presa AMOS NEWS, dedicata evenimentelor de pe parcursul anului 2017 a fost tiparita la Tipografia ”SEMNE” sub egida Fundației AlegRO și va putea fi gasita in perioada urmatoare in librarii. Realizata…

- Decizia controversata a presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a determinat o crestere puternica a sprijinului palestinienilor pentru lupta armata, releva un sondaj facut public joi, potrivit AFP. Procentul palestinienilor care se declara favorabili…

- 40% dintre romani considera ca perioada comunista a fost cea mai buna din istoria Romaniei moderne. Procentul nostalgicilor este totuși in scadere fața de anii precedenți, cand aproape jumatate dintre romani considerau perioada comunista una buna. Datele sunt cuprinse intr-un sondaj realizat de Centrul…

- Cuvantul "complex vine din latina si inseamna "foarte apropiat sau o legatura ingemanata. In psihanaliza in mod special, el se refera la un grup de atitudini emotionale care sunt partial inconstiente si care afecteaza comportamentul individului. Limba hawaiiana are cateva cuvinte care se refera la complexe,…

- Aproape jumatate dintre romani considera ca nivelul lor de trai in anul 2017 nu a fost diferit de cel din anul 2016. Procentul celor care considera ca au trait mai prost in 2017 decat in 2016 este mai mare decat cel al romanilor care au simțit o imbunatațire, arata un sondaj realizat de Centrul de…