SONDAJ Schimbări majore în comportamentul românilor după izbucnirea pandemiei 45% dintre cei chestionati la nivel global spun ca asistența medicala este unul dintre primele trei motive pentru care ar trai intr-un oraș, iar 69% sunt mai preocupați de sanatatea mintala. 35% dintre consumatori isi fac cumparaturile online, iar 86% dintre aceștia intenționeaza sa iși mențina acest obicei și dupa ce masurile de distanțare sociala sunt eliminate. ”Este de așteptat ca aceasta tendința sa accelereze și, implicit, sa stimuleze companiile și comercianții sa iși reinventeze modul in care iși desfașoara activitatea. Cel mai probabil ne indreptam catre o experiența… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cumparaturile online au inregistrat o crestere substantiala post pandemie, in timp ce grija pentru sanatate este la fel de mare ca cea pentru locul de munca, insa intentiile privind cheltuielile au fost profund afectate, arata sondajul global PwC referitor la comportamentul consumatorilor, potrivit…

- Oamenii de stiinta inca incearca sa afle, la sase luni de la izbucnirea pandemiei, o serie de specificitati ale coronavirusului si ale bolii pe care o provoaca, pentru a raspunde la o serie de intrebari privind imunitatea si rolul factorilor genetici, noteaza revista Nature citata de Mediafax.La…

- Codrin Ștefanescu a vorbit, vineri, ca in partid a fost pus la cale un puci chiar de catre prietenii lui Liviu Dragnea. "Asta a fost puciul organizat acum 2 ani de zile impotriva lui Liviu Dragnea. I-au vrut nu doar funcția, ci capul, inima. Sunt oameni pe care i-a bagat in casa, li se destainuia,…

- Autoritatile ruse au indicat marti ca cel putin 101 de ingrijitori au murit din cauza coronavirusului in tara de la inceputul pandemiei, prima statistica oficiala de acest gen, dar care este mult inferioara unei liste neoficiale pastrata de medici, scrie AFP.

- Coronavirusul a avut un efect „dramatic” asupra modului in care oamenii folosesc aplicația de intalnire Tinder, a declarat Elie Seidman, CEO-ul companiei, pentru BBC News.Izbucnirea pandemiei și limitarile de circulație au avut efecte mixte asupra platformelor de intalniri online. Pe…

- Organizatorii Cupei Mondiale de rugby din 2023, care va avea loc in Franta, au semnat o asigurare impotriva riscurilor de pandemie cu putin timp inaintea debutului crizei actuale provocate de noul coronavirus, informeaza cotidianul Le Parisien. "Am lansat un apel de oferte in perioada…

- Criza economica provocata de pandemia de coronavirus va antrena o scadere a valorii fotbalistilor profesionisti, care ar putea depasi 20 de procente in cazul jucatorilor de top, in frunte cu starul Lionel Messi, castigatorul ultimului Balon de Aur, potrivit unui studiu realizarea de cabinetul de…

- Jumatate dintre romani cred ca PNL, partidul de guvernamant, face cate ceva pentru combaterea pandemiei de coronavirus ,dar nu suficient, arata o cercetare Avangarde privind percepția populației asupra starii de urgența. Conform Raportului cercetarii naționale referitoare la Starea de Urgența, 22% dintre…