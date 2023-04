Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor, inflația și costul de trai, situația economica, sanatatea și educația sunt pe primele locuri intre preocuparile romanilor la inceputul lui 2023. Ca urmare a razboiului din Ucraina, și situația internaționala reprezinta o preocupare, atat din punct de vedere economic, cat și de…

- Cresterea preturilor, inflatia si costul de trai, situatia economica, sanatatea si educatia sunt pe primele locuri intre preocuparile romanilor la inceputul lui 2023, releva Raportul national pentru Romania, parte din exercitiul Eurobarometru standard, publicat la fiecare inceput de an de Comisia…

- Dupa doi ani de pandemie si unul de razboi in imediata vecinatate, romanii pun pe primul loc intre preocuparile lor cresterea preturilor, inflatia si costul de trai, atat in ceea priveste situatia personala (51%), cat si opinia cu privire la situatia nationala (53%) si cea de la nivel european (30%),…

- „Dau curs acestei invitatii a grupului parlamentar al USR, asa cum voi da curs de fiecare data oricarei solicitari a Parlamentului de a fi prezent si de a incerca sa explic si sa gasim impreuna solutii, pentru ca impreuna suntem in aceasta batalie pentru Romania, de a incerca sa prezentam care este…

- Din cauza creșterii inflației și a prețurilor, romanii au devenit cei mai saraci europeni. Puterea noastra de cumparare raportata la salariu este acum cea mai mica de pe continent.Creșterea prețurilor din anul 2022 a pus din ce in ce mai multa presiune pe romani, iar poziția țarii noastre in ceea ce…

- Comisia Europeana a epuizat toate opțiunile pentru a face fața creșterii prețurilor la alimente și la inputuri, cu precadere ingrașaminte și pesticide, a declarat comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, in fața deputaților europeni, reiterand ca singura cale de urmat este creșterea…

- Conform INS, creșterea anuala a prețurilor a fost in decembrie de 16,37%, foarte aproape de recordul ultimilor 20 de ani din noiembrie de 16,76%. Mugur Isarescu spunea in noiembrie ca vede, la finalul lui 2022, o inflație in jur de 16%. Proiecțiile BNR, care are o ținta de inflație de 2,5%/±1 punct…

- Dupa cum s-a observat pana acum, 2022 a fost cel mai rau an pentru inflație. Prețurile au crescut la toate, dar mai ales la energie, alimente, piese auto, etc. Romanii sunt din ce in ce mai nemulțumiți de scumpiri, de faptul ca prețurile sunt in continuare ridicate la piesele auto și la polițele RCA,…