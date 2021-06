Sondaj: Românii își dau rablele pe electric și hibrid. Interesul pentru mașinile puțin poluante a crescut Interesul romanilor pentru programul Rabla a crescut constant in ultimii ani, susținut de valoarea tot mai mare a subvenției de la stat, dar și de flexibilizarea condițiilor de participare. Conform unui sondaj al Autovit, cele mai mari avantaje sunt la achiziția mașinilor nepoluante, iar romanii au fost atrași de acest lucru. Au fost inmatriculate 2.496 de mașini electrice și hibride in primele trei luni ale anului in curs. Din acest total, 414 de autovehicule au fost 100% electrice, iar 360 au fost cu propulsie hibrid plug-in. Restul au intrat in categoria hibrid fara incarcare la priza. Rabla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

