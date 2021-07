SONDAJ: Româncele alocă până la 500 de lei lunar pentru produsele cosmetice şi rutina de îngrijire personală ”Peste trei sferturi dintre romance aloca lunar intre 100 si 500 de lei pentru achizitia de produse cosmetice si pentru rutina de ingrijire personala”, potrivit unui sondaj Esteto.ro, unul dintre cele mai mari magazine online pentru femei, cu prezenta regionala, in Romania, Ungaria si Bulgaria. Sondajul, realizat la finalul lunii mai, pe un esantion de 4.995 de respondenti, dintre care 98% femei, indica principalele schimbari inregistrate in ultimul an in comportamentul de achizitie de produse cosmetice si de ingrijire personala. In ultimul an, magazinele online de specialitate au urcat in topul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

