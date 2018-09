Mai mulți membri marcanți ai PSD semneaza o scrisoare in care cer demisia președintelui partidului, Liviu Dragnea, precum și demisia acestuia din poziția de președinte al Camerei Deputaților. Printre semnatarii scrisorii ce ar urma sa fie discutata, vineri, in Comitetul Executiv al PSD se numara vicepremierul Paul Stanescu, primarul Bucureștiului Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu. Ce crezi ca se va intampla in urma acestei revolte din interiorul PSD?Participa la sondajul HotNews.ro