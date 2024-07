Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de produse inscripționate cu mesaje legate de Donald Trump au crescut semnificativ dupa tentativa de asasinat asupra... The post VANZARIE AU DEPAȘIT AȘTEPTARILE Americanii au luat cu asalt magazinele dupa ce Donald Trump a fost impușcat first appeared on Informatia Zilei .

- Americanii si-au adus aminte imediat de un indemn al lui Joe Biden, din campania electorala. „Este timpul sa-l tintim pe Trump”, a declarat Joe Biden in cursul unei intalniri cu donatori pe 8 iulie. O exprimare foarte criticata de la tentativa de asasinat impotriva lui Donald Trump de sambata. Acuze…

- Un Joe Biden insufletit a alungat inca o data speculatiile cu privire la retragerea sa din cursa pentru Casa Alba, in campanie electorala vineri, in Michigan, noteaza AFP. Asaltat de parlamentari care ii cer sa se retraga si criticile puternice la adresa starii sale fizice si psihice, Joe Biden a asigurat…

- Campania lui Joe Biden a fost pregatita sa-l propulseze pe liderul de la Casa Alba pentru un nou mandat, in confrutarea cu Donald Trump.In schimb, au fost impinși intr-un colț.Principalii oameni ai campaniei au fost blocați la un capat al camerei de dezbatere de o mulțime de reporteri joi seara. Au…

- Majoritatea cetațenilor americani nu sint mulțumiți de candidații la președinția țarii - actualul președinte democrat Joe Biden și fostul șef de stat republican Donald Trump, potrivit datelor unui sondaj de opinie realizat de The New York Times și Siena College. Astfel, 61% dintre respondenți au declarat…

- Presedintele american, democratul Joe Biden, si rivalul sau, predecesorul sau republican Donald Trump, sunt la egalitate in cursa pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, difuzat miercuri, noteaza Agerpres.

