”Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei”, a avertizat președintele SUA, Donald Trump, pe Twitter, in replica la amenințarile Rusiei referitoare la atacuri ale altor țari in Siria. Liderul de la Washington, acuzat in repetate randuri, de la investirea in funcție, de obediența și lipsa de reacție fața de Moscova, a mai afirmat ca relațiile SUA-Rusia sunt mai proaste in prezent decat au fost vreodata”. Sondaj HotNews.ro: Ce credeți despre avertismentul lui Donald Trump la adresa Rusiei?