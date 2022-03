Stiri pe aceeasi tema

- Am asistat in ultimele doua saptamani la doua momente de panica: romanii s-au inghesuit la statiile de combustibil, dupa ce s-a rostogolit un fals, si anume ca, de a doua zi, pretul benzinei si motorinei va trece de 10 lei, si apoi in supermarketuri, convinsi ca nu se va mai gasi ulei de floarea soarelui…

- Guvernul Rusiei a pregatit un decret care va face posibila sechestrarea aeronavelor straine de pe teritoriul sau, anunța agenția Interfax . Proiectul pregatit de Ministerul Transporturilor de la Moscova și va acorda companiilor aeriene dreptul de a nu returna avioanele proprietarului lor de drept,…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in care s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina de teama razboiului si a afirmat ca s-a bucurat cand a vazut care este nivelul de implicare si de hotarare. Ylva Johansson s-a aflat,…

- Aceasta masura a fost evocata in cadrul unui summit european extraordinar, joi, la Bruxelles. Ea a fost adaugata vineri pachetului de sanctiuni pe care ministrii de Externe din UE urmeaza sa le puna in aplicare, potrivit surselor citate.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 25 februarie, ca primele masuri de relaxare ar putea fi luate in discutie in momentul in care gradul de ocupare a paturilor din sectiile de terapie intensiva COVID 19 va scadea sub 50 , respectiv sub 900 de paturi ocupate. El a adaugat ca decizia…

- Președintele Romaniei a participat ieri la renuniunea de urgența a Consiliului European, unde a vorbit alaturi de ceilalți lideri europeni despre restricțiile impotriva Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina.

- Premierul britanic Boris Johnson a anunt luni un proiect de lege care sa contribuie la depasirea rapida a legislatiei mostenite de la Uniunea Europeana, la doi ani dupa un Brexit ale carui beneficii se materializeaza încet, transmit AFP și Agerpres. Aflat acum într-o pozitie extrem de delicata…

- Uniunea Europeana vrea sa se consulte de urgența cu Rusia in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind exportul de lemn. Restricțiile la export constau in creșterea semnificativa a taxelor la export pentru anumite produse din lemn și intr-o reducere drastica a numarului de puncte de trecere…