Sondaj proteste 10 august. Rezultat vot: Cine are dreptate Primul sondaj, realizat online, prin vot, pe site-ul DCNews, cauta sa vada ce cred cititorii, cine are dreptate in problema controversata a momentului. In vreme ce unii spun ca jandarmii sunt de vina pentru ca au acționat violent, au folosit muniție cu gaze lacrimogene, fara a avea vreun motiv real, alții afirma ca jandarmii au acționat ca raspuns la violențele protestatarilor, care au lovit jandarmi, au aruncat cu pungi cu fecale in ei, cu bolovani și bucați din asfalt și, nu in ultimul rand, au incercat sa intre in cladirea Guvernului. In urma acestor controverse, DCNews a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Cazan, cel care a comandat interventia fortelor de ordine la mitingul din 10 august, a declarat, marti, ca nu reprezinta un impediment identificarea jandarmilor care si-au ascuns numerele de identificare de pe casca cu banda neagra.

- Mai multe persoane s-au prezentat luni la Parchetul General, pentru a depune plangeri penale in legatura cu interventia jandarmilor in timpul protestului diasporei din Piata Victoriei. Unul dintre protestatari a declarat ca un jandarm lovea oamenii cu o bucata de gard, iar un altul i-a spus ca este…

- Circulația a fost restricționata, sâmbata seara în zona Piața Victoriei, anunța Brigada Rutiera, masura fiind dispusa din cauza protestatarilor care, la ora transmiterii știrii, încep sa se strânga pentru un nou miting. În zona Piața Victoriei…

- "Știți cum e sa te intalnești cu propriul tau copil, transportat pe targa, in stare de inconștiența catre un echipaj SMURD? Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a inaintat puțin, cu o prietena a ei, in dreptul primelor mese de la girafa. Acolo a inhalat gazele impraștiate de forțele…

- Un barbat inarmat cu un bidon cu benzina protesteaza, joi la pranz, in fața Palatului Victoria. Barbatul amenința ca-și va da foc și cere ca Guvernul sa nu adopte o ordonanța de urgența cu privire la grațierea pedepselor. Omul s-a legat cu un lanț de gardul Palatului Victoria. Vezi galeria foto + 6…

- Noi proteste au loc joi seara in Piata Victoriei din Capitala, unde s au adunat cateva zeci de oameni. Potrivit RomaniaTV.net, un grup de protestatari a blocat o trecere de pietoni, existand altercatii cu jandarmii. In Piata Victoriei este mobilizat un numar mare de jandarmi si continua sa vina manifestanti.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua moțiunii, atat in țara cat și in București."PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate forțele politice…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…