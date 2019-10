Stiri pe aceeasi tema

- DCNews a realizat un sondaj cu privire la cei doi candidați: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: ”Care dintre cei doi candidați e mai apropiat de oameni?”. Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DCNews care au votat, candidatul la prezidențiale al PSD, Viorica…

- Mircea Badea a vorbit, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc in noiembrie, subliniind ca președintele Klaus Iohannis iși dorește ca premierul Dancila sa intre in turul...

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, sambata, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot a candidatilor la alegerile prezidentiale. Primii cinci sunt Klaus Iohannis, Theodor Paleologu, Dan Barna, Kelemen Hunor si Viorica Dancila.

- Termenul limita de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Biroul Electoral Central a validat inregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Viorica Dancila, Alexandru Cumpanașu, Ramona Bruynseels…

- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…

- Viorica Dancila a afirmat intr-o emisiune la Antena 3 ca este convinsa ca are sanse de a-l invinge pe actualul presedinte Klaus Iohannis in cursa pentru presedintia Romaniei. Ea si-a manifestat increderea in capacitatea PSD de a se mobiliza la scrutinul prezidential. "Nu am intrat in aceasta…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat PMP la prezidențiale, afirma luni, pe Facebook, ca multiplicitatea candidaturilor și previzila dispersie a voturilor din acest an au o „explicație simpla”. Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna „nu sunt federatori, nu reușesc și nici nu incearca sa adune…