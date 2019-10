Stiri pe aceeasi tema

- DC News a realizat un sondaj cu privire la candidați cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: "Cine credeți ca este un politician mai cinstit?". Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DC News care au votat, candidatul…

- DCNews a realizat un sondaj cu privire la cei doi candidați: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: ”Care dintre cei doi candidați e mai apropiat de oameni?”. Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DCNews care au votat, candidatul la prezidențiale al PSD, Viorica…

- Un sondaj curs arata cu cine ar vota romanii daca duminica viitoare ar avea loc alegeri. Iata care sunt procentele obtinute de catre principalii candidati la alegerile prezidentiale 2019, dupa ce persoanele chestionate au raspuns la intrebarea "Daca alegerile prezidentiale ar avea loc duminica viitoare,…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Un sondaj realizat de Socio-Data, in perioada 16-20 septembrie 2019, arata preferintele electoratului cu privire la alegerile prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis se afla pe primul loc, cu 40%, in scadere fata de saptamana trec

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion Cristoiu. Intrebat, vineri, la Antena 3, de Catalina Porumbel ce se va intampla cu Dan Barna, candidatul USR-PLUS, Ion Cristoiu a facut urmatoarele precizari: „Nu va intra in turul doi.…

- Intrebați in ce masura sunt mulțumiți de activitatea Vioricai Dancila in calitate de premier, oamenii au raspuns astfel: 6% foarte mulțumit 22% destul de mulțumit 22% destul de nemulțumit 46% foarte nemulțumit. Intrebați in ce masura sunt mulțumiți…

- Viorica Dancila, liderul Partidului Social Democrat, a fost desemnata la congresul PSD drept candidatul formatiunii politice pentru alegerile prezidentiale. Viorica Dancila va intra in cursa prezidentiala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care crede ca il va invinge cu usurinta, asa cum a declarat…