Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor, Ioan Denes, a verificat joi, starea plajelor de pe litoralul romanesc, spunand ca singurele probleme identificate sunt la Vama Veche, unde doua portiuni trebuiau remediate, iar cei care inchiriasera sectoarele respective incepusera deja lucrul. Ministrul a spus ca toate plajele…

- Ministrul Apelor și Padurilor a vizitat astazi, inopinat, plajele din Vama Veche, Constanța, Mamaia și Navodari pentru a verifica la fața locului stadiul de pregatire pentru minivacanța de 1 Mai

- Activitațile de pregatire a plajelor de pe Litoral pentru minivacanța de 1 Mai au inceput inca de la inceputul lunii februarie. Au fost amenajate și predate catre utilizatorii de plaje acele suprafețe care fac obiectul contractelor de inchiriere, urmand ca pana la 1 mai sa fie finalizate lucrarile și…

- Minivacanta de 1 Mai le aduce romanilor inca patru zile libere, pentru distractie. Cei care vor alege sa petreaca la malul marii trebuie sa scoata din buzunar, in medie, aproximativ 500 de lei doar pentru cazare. Pe litoral insa, ofertele sunt pentru toate buzunarele. Odata cu 1 Mai se da startul unui…

- Vacanta de 1 Mai si sezonul estival bat la usa. Statiunile de pe litoral se pregatesc intens pentru intampinarea turistilor. Hotelierii si agentii economici trag din plin pentru ca statiunile sa fie gata sa isi primeasca primii turisti. Cu putin timp inainte de deschiderea oficiala a sezonului estival,…

- Litoralul romanesc este unul dintre principalele puncte de atractie din tara. In fiecare vara sute de mii de turisti ajung in statiunile din judetul Constanta. Si nu putini sunt cei care vor sa se bucure de briza marii si in restul anului. Ce lasa insa turistii, dar si unii constanteni in urma? Tone…

- Organizatia Patronala Mamaia-Constanta si-a propus ca, prin participarea la Targul de Turism al Romaniei, sa mentina aceasta destinatie in topul preferintelor romanilor, dar si ale turistilor straini care viziteaza Romania, a declarat vineri presedintele organizatiei, Nicolae Bucovala, la conferinta…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…