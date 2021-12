SONDAJ. Peste 90% dintre români își petrec Sărbătorile acasă. Vor cheltui mai puțini bani pentru cadouri și masa de Crăciun Romanii se pregatesc pentru al doilea an consecutiv sa-și petreaca Sarbatorile in condiții de pandemie. Majoritatea vor sta acasa și cu bugete in scadere, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank. Astfel, 92% dintre romani spun ca vor petrece Sarbatorile acasa, cu familia, și doar 3,5% au planuri sa plece in vacanța, in timp ce […] The post SONDAJ. Peste 90% dintre romani iși petrec Sarbatorile acasa. Vor cheltui mai puțini bani pentru cadouri și masa de Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

