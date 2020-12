Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client casnic trebuie sa isi aleaga un furnizor in functie de nevoile specifice si de ofertele concurentiale puse la dispozitie de catre acestia. ”Liberalizarea pietei de energie electrica pentru consumatorii casnici se bazeaza pe aceleasi practici folosite in vara si la asa zisa liberalizare a pietei gazelor…