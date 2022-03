Stiri pe aceeasi tema

- Alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial, a declarat, sambata, presedintele american. “Exista doua optiuni: Incepe al Treilea Razboi Mondial, adica fizic sa intri in razboi cu Rusia, sau te asiguri ca tara care actioneaza impotriva dreptului…

- Președintele unei țari vine in apararea lui Vladimir Putin și spune despre operațiunea militara rusa in Ucraina ca este „o corecție a istoriei”. Dictatorul este de parere ca bombardamentele rusești asupra unor orașe ucrainene contribuie la restabilirea echilibrului in ordinea internaționala. El a asigurat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…

- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat decizia Rusiei de a lansa o operațiune militara in Ucraina și a cerut incetarea imediata a operațiunii speciale. Liderul francez a scris despre acest lucru pe contul sau de Twitter. "Franța este solidara cu Ucraina. Sprijina ucrainenii și colaboreaza…

- A inceput razboiul. Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și navele militare. Explozii in Kiev, Harkov sau Odesa Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…

- Președintele Klaus Iohannis saluta decizia Statelor Unite de a-și spori prezența militara in Romania, pe fondul tensiunilor recente dintre Rusia și țarile occidentale pe tema conflictului din Ucraina, se arata intr-un comunicat emis de administrația prezidențiala, miercuri.

- Occidentalii acuza de mai multe saptamani Rusia ca a masat zeci de mii de soldați in apropierea frontierei cu Ucraina, in perspectiva unei invazii. Avertismentele lansate Rusiei s-au referit primordial la grave sancțiuni contra Rusiei, in cazul unei invazii in Ucraina. Intr-un interviu acordat saptamanalului…