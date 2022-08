Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate (47,7%) dintre angajatorii care vor face concedieri in perioada urmatoare vor renunta la toti angajatii part-time, arata rezultatele unui sondaj intocmit de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), privind impactul noilor masuri fiscale…

- Din cauza supra-taxarii muncii part-time, multe firme au decis sa incheie unele contracte. Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), 59,7% dintre respondeți au spus ca vor face concedieri in randul angajaților part-time.

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari de instabilitate atmosferica, vijelii, dar si de canicula. Ele sunt valabile toata ziua de astazi pentru jumatatea de sud a Moldovei, nordul si estul Munteniei si nordul Dobrogei, acolo unde sunt prognozate ploi torentiale si vijelii. Restul zonelor…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…

- Salariul mediu net in Romania, in luna aprilie, a fost de 3.967 de lei, cu 30 de lei mai mare decat in luna martie. Fața de luna aprilie 2021, salariul mediu net a crescut cu peste 11%. Cele mai mari salarii raman in industria IT. Castigul salarial mediu brut a fost de 6.443 lei, in […] The post Aproape…

- In plina criza economica, guvernanții angajeaza funcționari pe banda rulanta. Datele oficiale ale ministerului de Finanțe arata ca aparatul bugetar de stat, deja supradimensionat, s-a mai marit, in doar o luna, cu inca aproximativ 2.000 de noi angajați. Conform ministerului de Finanțe, in luna martie,…

- Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989 a fost adoptata cu vot final in Camera Deputatilor, miercuri. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania». ”Dupa mai…