Stiri pe aceeasi tema

- In urma criticilor privind numarul mare de victime civile in Fasia Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu a comparat razboiul impotriva gruparii islamiste Hamas cu lupta Aliatilor impotriva nazistilor in Al Doilea Razboi Mondial, potrivit DPA, scrie AGERPRES.In ciuda victimelor civile, Aliatilor…

- Fostul ministru Miron Mitrea, convertit in analist politic la Realitatea Plus il critica pe secretarul general al ONU, pentru declarațiile sale care au pus pe jar Israelul, dar și alte state pro-Israel. Nu e treaba lui Guterres sa spuna cine are dreptate sau nu, susține Mitrea. „Guterres este un politician…

- Israelul a acceptat, la cererea Statelor Unite, sa-si amane asaltul terestru in Fasia Gaza, declara oficiali americani si israelieni, dezvaluie The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au cerut un termen pentru a desfasura 12 sisteme de aparare antiaeriana in Orientul Mijlociu, cu scopul de a proteja…

- Ce cred romanii despre conflictul dintre palestinieni și israelieni? SONDAJ Avangarde despre cine cred ei ca este indreptațit Ce cred romanii despre conflictul dintre palestinieni și israelieni? SONDAJ Avangarde despre cine cred ei ca este indreptațit Un sondaj realizat de Avangarde la comanda Digi24.ro…

- In timpul vizitei sale in Israel, Biden a exprimat acordul fața de planurile lui Netanyahu legate de o intervenție impotriva Hamas, in ciuda nemulțumirii generate de explozia recenta de la un spital din Gaza care a avut ca rezultat numeroase victime civile.Incidentul de la spital a provocat proteste…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca a avut o intalnire "foarte productiva" la Riad cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, un angajament diplomatic esential in conditiile in care Israelul se pregateste sa lanseze un atac terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, iar…

- Mișcarea palestiniana Hamas i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin, dupa ce acesta a facut o declarație in sprijinul Palestinei. Hamas a plublicat pe canalul ei de Telegram un mesaj de mulțumire, in noaptea de 14 octombrie, scrie Meduza.„Noi, cei din Mișcarea de Rezistența Islamica (HAMAS), apreciem…

- Liderul mișcarii rebele Ansar Allah (Houthis) din Yemen, Abdel Malek al-Husi, a amenințat cu un “raspuns militar” in cazul in care SUA vor interveni in conflictul palestiniano-israelian. “Suntem pregatiți sa luam parte la atacuri cu rachete, atacuri cu drone și alte forme de raspuns militar daca America…