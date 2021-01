SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred în vaccin în România Totodata, 71% din respondenți spun ca e un lucru bun ca se ocupa Armata de campania de vaccinare. Scene șocante pe partie: ambulanța atacata cu bulgari și vin fiert. Echipajul venise sa ajute un copil Sondajul realizat de GSSC Avangarde a fost realizat in perioada 15 - 17 ianuarie prin telefon. Sondajul s-a realizat pe un eșantion de 710 persoane și are o marja de eroare de +/- 3,5%. Demontarea unui FAKE: S-a aflat cine deține de fapt Laboratorul din Wuhan Cat de ingrijorat sunteți dumneavoastra personal, astazi, de pandemia Covid 19? Foarte ingrijorat - 11% Ingrijorat - 48%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

