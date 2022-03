Stiri pe aceeasi tema

- NUMAI 26% dintre romani ar ramane in țara pentru a o apara, in cazul unui conflict militar. Sondaj realizat de grupul Avangarde NUMAI 26% dintre romani ar ramane in țara pentru a o apara, in cazul unui conflict militar. Sondaj realizat de grupul Avangarde Doar 26% dintre romani ar ramane in țara pentru…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.191 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 1.783 mai putin decat in ziua anterioara.In total, pana astazi, 26 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.724.480 de cazuri de infectare cu noul coronavirus…

- Noua persoane, dintre care una a murit o zi mai tarziu și doua sunt inca in stare grava in spital, au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit sambata, 12 februarie, aceasta cu puțin inainte de unu dupa-amiaza la Hotel Coronado din Barcelona. Clienții au sarit de la etaj pe saltele de pat aduse…

- Chirurgul Paul Ichim avertizeaza ca prin alocarea unui numar de paturi bolnavilor de COVID in toate spitalele din Romania, unele unitați se vor transforma in „bombe” pentru pacienți. Doctorul critica lipsa de reacție a autoritaților și spune ca imunizarea in turma este o greșeala. „Dupa ce s-au codit…

- Potrivit ultimului sondaj IData, daca duminica viitoare ar fi organizate alegerile, in topul preferințelor ar fi PAR, urmat de PSRM și Șor. Mișcarea Alternativei Naționale despre lansarea careia a anunțat edilul capitalei la sfarșitul lui 2021, la fel a fost inclusa in sondaj.

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a lansat zilele acestea un sondaj prin care vor sa afle care sunt provocarile la care sunt supusi medicii de familie in legatura cu testarea si vaccinarea pacientilor. Medicii din toata tara pot raspunde la chestionar pana pe 14 ianuarie…

- 26,5% dintre cetatenii Republicii Moldova ar pleca pentru totdeauna in strainatate, daca ar avea aceasta posibilitate. Sunt datele unui sondaj de opinie realizat de CBS Research, IDIS Viitorul si Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane (IPRI), noteaza IPN.

- O noua cercetare realizata de agregatorul de date pentru consumatori CivicScience a descoperit ca un numar tot mai mare de investitori iși vand acțiunile pentru a cumpara mai multe criptomonede. Intrebarile de cercetare au fost trimise persoanelor de peste 18 ani din SUA in perioade diferite…